المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ضمن لقاءات قصور الثقافة ببني سويف

استمرت الفعاليات الثقافية المكثفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في مبادرة "أنت الحياة" في الكثير من المحافظات المصرية، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وشهدت قرية بلفيا ببني سويف فعاليات المبادرة بمدرسة بلفيا الابتدائية المشتركة، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "الاستحقاقات الانتخابية ومشاركة الجماهير" تحدث بها نعيم حماد، عن أهمية المشاركة في الانتخابات، وحرية الرأي والتعبير، وسلّط الضوء على ضرورة الاهتمام بالأجيال القادمة بتنشئتهم على العطاء وحب الوطن، مع ورشة رسم حر للفنانة التشكيلية ريهام أحمد.

بالإضافة إلى عرض فني لفرقة الموسيقى العربية، بإشراف الفنان أشرف سعيد، وعرض آخر لتنورة فرقة بني سويف للفنون الشعبية بقيادة وائل عيد، وفي الختام قدم الفرع فقرات اكتشاف للمواهب وعروض مسرحية وقصائد زجل وشعر لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية.

قدمت الفعاليات بالتعاون بين إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وجاءت بحضور د. أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.