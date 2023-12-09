عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس متابعة انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر يتفقد لجان الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

حرص المستشار علي أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية ورئيس لجنة المتابعة لانتخابات الرئاسة 2024 في المحافظة، على المرور على عدد من مقرات اللجان الانتخابية في مدينة الغردقة.

 

وتأتي الجولة للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية لبدء عملية الاقتراع صباح بعد غد الأحد، حيث تم المرور على مقر لجنة مدرسة محمد الطيب في دائرة قسم ثاني الغردقة، حيث كان في استقباله اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، واللواء محمد البنداري السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية.

 

 

وخلال جولته شدد رئيس لجنة متابعة انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر، على إزالة جميع المعوقات داخل اللجان؛ لتسهيل مهمة القاضي رئيس اللجنة المشرف على العملية الانتخابية باللجنة وسهولة حركة الناخبين وتيسير الوصول إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

 

وبدأ منذ الساعة 12:00 مساء أمس الأول الخميس الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وتتوقف فيه الدعاية الانتخابية للمرشحين على مدار يومي الجمعة والسبت، لإتاحة فرصة أمام الناخبين لاختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الرئاسية المصرية السكرتير العام للمحافظة انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

سؤال صادم من وائل جمعة لـ كولر بعد تعادل الأهلي أمام بلوزداد

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام شباب بلوزداد

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

تغريم لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام شباب بلوزداد..ابراهيم سعيد يفجر مفاجأة

كتائب القسام تفجر منزلا في خانيونس تحصّن فيه عشرات من جنود الاحتلال

ترشيحاتنا

خبأهم على جسده.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 40 ساعة روليكس| صور

وزير الخارجية السعودي: غزة تشهد مستوى غير مسبوق من المذابح غير المبررة

أعظم الذكر أجرًا.. احرص عليه في هذه الأوقات المحددة

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-12-2023

قاضي الأنسانية يثير الجدل بمقطع فيديو.. لن تتوقع ماذا طلب من متابعيه

باقي 14 يوما| مركز المناخ يحذر من ظاهرة جوية ليلا.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطقس متقلب| ظاهرة جوية جدية تضرب البلاد.. وأمطار رعدية بتلك المناطق

معجزة علمية.. مخلوق بحري يحمل طوق النجاة لمرضى السرطان|إليك التفاصيل

أبرزها آل نهيان.. 3 عائلات عربية تتصدر قائمة الأغنى في العالم

برج العذراء وحظك اليوم السبت 9 ديسمبر 2023| فرص شغل وفلوس

فيديو

تنفطرله القلوب.. طفل يبكي بحرقة بعد قصف الاحتلال لمنزله| شاهد

مقطع فيديو لتدافع وتشابك الناس بالأيدي في تونس بمتجر يثير الجدل|شاهد

رحيل شقيقه الأكبر.. فاجعة كبرى حلت على الفنان أحمد حلمي

مفاجأة تنتظر الذهب بهذا الموعد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ