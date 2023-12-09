رئيس متابعة انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر يتفقد لجان الغردقة

حرص المستشار علي أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية ورئيس لجنة المتابعة لانتخابات الرئاسة 2024 في المحافظة، على المرور على عدد من مقرات اللجان الانتخابية في مدينة الغردقة.

وتأتي الجولة للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية لبدء عملية الاقتراع صباح بعد غد الأحد، حيث تم المرور على مقر لجنة مدرسة محمد الطيب في دائرة قسم ثاني الغردقة، حيث كان في استقباله اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، واللواء محمد البنداري السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وخلال جولته شدد رئيس لجنة متابعة انتخابات الرئاسة بالبحر الأحمر، على إزالة جميع المعوقات داخل اللجان؛ لتسهيل مهمة القاضي رئيس اللجنة المشرف على العملية الانتخابية باللجنة وسهولة حركة الناخبين وتيسير الوصول إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

وبدأ منذ الساعة 12:00 مساء أمس الأول الخميس الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وتتوقف فيه الدعاية الانتخابية للمرشحين على مدار يومي الجمعة والسبت، لإتاحة فرصة أمام الناخبين لاختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.