مفقودة منذ 8 أشهر.. العثور على طماطم صغيرة ضائعة في الفضاء

في تطور مثير للاهتمام، تم حل لغز الفضاء الخاص بعشاق الطعام على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث تم العثور أخيرًا على بقايا ثمرة طماطم طفت بعيدًا في الفضاء. وقد قضى رائد الفضاء في ناسا، فرانك روبيو، ساعات طويلة في البحث عن هذه الثمرة المفقودة، وبعد ثمانية أشهر من البحث، تم العثور عليها بفضل جهود زملائه.

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، تم حصاد هذه الثمرة الصغيرة خارج الأرض في مارس الماضي، وكانت جزءًا من تجربة Veg-05 التي كان روبيو يعتني بها.

وبعد فترة طويلة من البحث، تم العثور على بقايا الطماطم في محطة الفضاء الدولية، مما أثار فرحة كبيرة بين أفراد الفريق.

أعربت رائدة الفضاء في ناسا، ياسمين مقبلي، عن الارتياح والابتهاج بعد العثور على الطماطم، وأكدت أن روبيو ليس مذنبًا في هذا الحادث. وأصبحت جزءًا من تاريخ محطة الفضاء الدولية.

تعد هذه الحادثة بمثابة تذكير بالإنجازات العظيمة التي حققتها محطة الفضاء الدولية في السنوات الـ25 الماضية. تعد هذه الثمرة الطماطم العائمة في الفضاء إضافة مثيرة للمعرفة العلمية، حيث تساهم في فهمنا لتأثير البيئة الفضائية على النمو والتطور النباتي.

لقى كل رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية عينات من الطماطم بعد حصاد 29 مارس 2023، لكن حصة روبيو - المخزنة في كيس زيبلوك - طفت بعيدًا قبل أن يتمكن من أكلها.

تمت مناقشة الطماطم المفقودة علنًا لأول مرة في 13 سبتمبر، عندما أقام روبيو حدثًا خاصًا به في الفضاء يمثل عامًا قياسيًا غير متوقع في المدار لرائد فضاء أمريكي.

وقال روبيو مازحا خلال البث المباشر لمحطة الفضاء الدولية في سبتمبر: "لقد أمضيت ساعات طويلة في البحث عن هذا الشيء". "أنا متأكد من أن الطماطم المجففة ستظهر في مرحلة ما وتبرهن لي، بعد سنوات من المستقبل."