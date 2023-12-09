غرفة جنوب سيناء توفر خدمة الاستعلام عن اللجان لمنتسبيها لتسهيل المشاركة بالانتخابات

حثت غرفه جنوب سيناء التجارية برئاسة محمد وحيد، منتسبيها من التجار ومؤدي الخدمات علي المشاركه في الانتخابات الرئاسيه التي تنطلق غدا الأحد 12 ديسمبر 202٣، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق لكل مواطن لا يمكن التنازل عنه كفله له القانون والدستور.

وأعلنت الغرفة في بيان لها اليوم أنها ستوفر خدمة الاستعلام عن المقر او اللجان الانتخابيه بمقر الغرفة للتسهيل علي التجار من منتسبي غرفة جنوب سيناء التجارية معرفة اماكن لجانهم الانتخابية، ودعمهم للمشاركة في هذا العرس الانتخابي الكبير،



وقال محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ان الغرفه توفر الاستعلام لمنتسبيها الاستعلام عن المقر الانتخابيه لحرصها علي مشاركة أبناء جنوب سيناء في الانتخابات الرئاسية.

واضاف وحيد في تصريحات صحفيه اليوم ان المشاركه واجب وطني للحفاظ علي أمن واستقرار البلاد واستمرار عملية التنمية والبناء التي بدأتها مصر وتمضي في تنفيذها بكل قوة وسرعة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشدد وحيد، علي أن واجبنا تجاه بلادنا أن نقف جميعا يدا واحدة لمواجهة ما يحاك بنا من مكائد وأخطار في ظل ما يشهده جيراننا من ظروف استثنائية تحتم علينا الالتفاف والمشاركة بقوة لاختيار قائد يستطيع العبور بنا إلي بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار الأمنى والسياسي والاقتصادى.



وقال وحيد إن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري.

ووجه رئيس غرفة جنوب سيناء، نداء لكل المصريين المشاركة في الانتخابات، مطالبا التجار وأبناءهم، بتحفيز وتوعية كل من حولهم للنزول والمشاركة لتقديم رسالة للعالم أجمع علي مدي قوة ونضوج ووعي الشعب المصري وإصراره علي الحصول على حقه في اختيار رئيسه.

وأكد وحيد أن فرصة المشاركة في الانتخابات والتصويت جيدة لأنها متاحة لثلاثة أيام وهو ما يعطي الفرصة أكبر أمام الناخبين لإيجاد الوقت للمشاركة.