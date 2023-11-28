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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحدث بلبلة.. رئيس غرفة القاهرة التجارية يستنكر تصريحات أحمد شيحة

غرفة القاهرة التجارية
غرفة القاهرة التجارية

أهاب أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ببعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحري الدقة عند استضافة أي ضيوف من مجتمع تجار القاهرة ، والتأكد من صفاتهم عند تناول أية موضوعات اقتصادية تخص الجهات العامة بالدولة .

وقال أيمن العشري ، إنه تابع ما صرح به أحمد شيحة في بعض وسائل الإعلام عن الموضوعات الاقتصادية دون الرجوع  للغرفة، مستنكرًا العبارات التي صدرت منه جملةً وتفصيلاً، مشددًا على أنها لا تعبر بأي حال من الأحوال عن الواقع الاقتصادي في مصر، كما أنها تُحدِث بلبلة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع.


وأكد العشري ، على ما تشهده الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية من مشاريع قومية على كافة الأصعدة، وأنه يحترم كافة مؤسسات الدولة ومسئوليها، ويقدر ما يقومون به من جهود جليلة.

كما أكد رئيس الغرفة ، أن المذكور ليس عضوًا بشُعبة المستوردين، ولا يمثل أي شُعبة أخرى بالغرفة ، كما أنه خرج على النظام الأساسي ولائحة الشُعب النوعية ، والتعليمات الصادرة من رئيس الغرفة بعدم الإدلاء بأي تصريحات في وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك منه شخصيًا، كما أن الغرفة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التصرف غير المدروس من المذكور.

غرفة القاهرة القاهرة التجارية وسائل الإعلام وسائل الإعلام المرئية مجتمع تجار القاهرة

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