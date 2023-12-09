عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يتابع استعدادات لجان الانتخابات الرئاسية .. ويوجه بتوفير حافلات لنقل مواطني الوديان

فودة يتفقد اللجان
فودة يتفقد اللجان

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينة طور سيناء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدًا الأحد، يرافقه اللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، عددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تابع المحافظ، خلال الجولة تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستي لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم للظهور بالشكل الحضاري للمحافظ، والمشاركة في  الانتخابات الرئاسية  التي تشهدها مصر على مدار 3 أيام.

واطمئن المحافظ  على مدى توفير كافة مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم بكل لجنة، و التأكد من الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين المواطنين والمقرات الانتخابية، وتابع أماكن إقامة قوات التأمين والقضاة المشاركين في العملية الانتخابية، وأكد على توفير كافة التيسيرات اللازمة لهم.

وقال المحافظ، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مدن المحافظة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مدينة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة، والتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ أو أزمات، وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه جرى إقامة شوادر أمام كل لجنة وتزويدها بعدد من المقاعد لحماية الناخبين من التقلبات المفاجئة في حالة الطقس، وتوفير 3 كراسي متحركة بكل لجنة، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدينة بالقرب من مقر اللجان الانتخابية.

وجه المحافظ، بتوفير 40 سيارة وأتوبيس لنقل مواطني الوديان والتجمعات البدوية التي توجد داخل الظهير الصحراوي إلى لجان الانتخابات، وتقديم كافة التيسرات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، مناشدًا المواطنين بالنزول للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الهام، لنؤكد للعالم أن الشعب المصري هو من يختار ويحدد قائده بإرادته الحرة.
يذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للمغتربين.

 

فودة يتفقد اللجان

IMG-20231209-WA0061
IMG-20231209-WA0061
IMG-20231209-WA0062
IMG-20231209-WA0062
IMG-20231209-WA0060
IMG-20231209-WA0060
جنوب سيناء فودة الانتخابات الرئاسية لجان متابعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كمين المقاومة الفلسطينية.. تصفية قوات خاصة كبيرة للاحتلال والقتلي بالمئات

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

السيسي يؤكد على التضحية الكبيرة للشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب

ترشيحاتنا

الأزهر يرحب بإصدار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف

مرموش يسجل أول أهدافه في بايرن ميونخ

أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.. يونيسيف تحذر من الوضع في غزة

الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك

ساديو ماني يعتذر لجمهور النصر لهذا السبب

ألفريد لوكاس الناجي الوحيد من لعنة الفراعنة.. كيف ساهم في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألفريد لوكاس الناجي الوحيد من لعنة الفراعنة.. كيف ساهم في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

طريقة عمل جرة دبابيس الدجاج| جديدة وغير تقليدية

سعر غير متوقع لفستان كاثرين جونز في مهرجان السينما الهندية

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر.. أطعمة تقضي على فقر الدم

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ