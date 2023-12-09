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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

 ستشارك في الانتخابات بكثافة.. مايا مرسي: المرأة بتخاف على بيتها وبلدها

مايا مرسي
مايا مرسي

أكدت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس لديه غرفة عمليات  لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية ، ولدينا 2000 متابع للانتخابات في كافة المحافظات.

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وقالت مايا مرسي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة  مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": "المرأة تعتبر خط دفاع عن الدولة المصرية".

وأضافت مايا مرسي:"  السيدة المصرية ستشارك في الانتخابات الرئاسية في كافة محافظات الجمهورية بكثافة".

 وتابعت مايا مرسي:" المرأة المصرية تشعر بأنها محرك أساسي في المجتمع المصري"، مضيفة:" المرأة المصرية حريصة على المشاركة في الاستحقاق الدستوري".

 وأكملت مايا مرسي: "المرأة المصرية بتخاف على بيتها وبلدها وأمنها ومش فارق معها الحالة الاقتصادية".

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