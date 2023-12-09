 ستشارك في الانتخابات بكثافة.. مايا مرسي: المرأة بتخاف على بيتها وبلدها

أكدت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس لديه غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية ، ولدينا 2000 متابع للانتخابات في كافة المحافظات.

وقالت مايا مرسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": "المرأة تعتبر خط دفاع عن الدولة المصرية".

وأضافت مايا مرسي:" السيدة المصرية ستشارك في الانتخابات الرئاسية في كافة محافظات الجمهورية بكثافة".

وتابعت مايا مرسي:" المرأة المصرية تشعر بأنها محرك أساسي في المجتمع المصري"، مضيفة:" المرأة المصرية حريصة على المشاركة في الاستحقاق الدستوري".

وأكملت مايا مرسي: "المرأة المصرية بتخاف على بيتها وبلدها وأمنها ومش فارق معها الحالة الاقتصادية".