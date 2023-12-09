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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الجمعيات الأهلية: رصدنا رغبة كبيرة من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه من الضروري مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024 . 

 

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وقال طلعت عبد القوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في اتحاد الجمعيات الأهلية لمتابعة سير العملية الانتخابية ".

 

وأضاف طلعت عبد القوي:" غرفة العمليات ستقوم بالتصدي لأي شائعة يتم إطلاقها خلال أيام الانتخابات الرئاسية ".

 

 وتابع طلعت عبد القوي:" لدينا متابعون على الأرض في مختلف اللجان الفرعية لمساعدة المواطنين".

 

وأكمل طلعت عبد القوي:" رصدنا رغبة كبيرة من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ".

 

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