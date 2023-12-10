رئيس الدواء بقصر العيني: المسكنات والمضادات الحيوية تتسبب في أضرار مميتة

علقت الدكتور سها المرسي، رئيس قسم علم الدواء بالقصر العيني، على إنفاق المصريين 5.5 مليار جنيه على 5 أدوية في سنة واحدة، مشددة على أن مثل هذه الأرقام فيما يخص صرف الأدوية لابد من فحصها ومقارنتها مع الدول الأخرى ونصيب الفرد وأنواع الأمراض، مؤكدة أن هذا الرقم يظهر أن استخدامنا للمضادات الحيوية والمسكنات يحتاج نظرة.

وأوضحت "المرسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك علاقة بين نوعين من الأدوية وهي المسكنات والمضادات الحيوية، مؤكدة أن المسكنات والمضادات الحيوية لهم آثار جانبية وأضرار كبيرة جدًا.

ضرر قاتل

وشددت سها المرسي، على أن المسكنات مضادات للالتهاب لها أنواع كثيرة ومن الممكن أن تتسبب في ضرر قاتل، ومن ضمن هذه المسكنات أشباه " الفولتارين" والتي لها تأثيرات عديدة وخطرة جدًا.

