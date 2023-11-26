صحة الإسكندرية: ندوات وأنشطة تثقيفية للتوعية بمخاطر الإسراف في استخدام المضادات الحيوية

قالت وكيلة وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتورة غادة ندا، إنه تم خلال نوفمبر الجاري إقامة عدد من الندوات التوعوية والأنشطة التثقيفية ضمن فاعليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات.

وذلك بمشاركة 15 مستشفى و 10 مراكز معلومات دوائية تابعة لمديرية الشئون الصحية، وذلك لتوعية المرضى والمترددين على المستشفيات والمراكز.. فضلا عن إقامة محاضرات علمية للطاقم الطبي للتوعية بمخاطر الإسراف في استخدام المضادات الحيوية.



‎من جانبها، أضافت مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية الدكتورة منال حبشي إنه تم الانتهاء من برنامج التدريب المتقدم للمضادات الحيوية بمشاركة 7 مستشفيات وجار استكمال البرنامج التدريبي بباقي المستشفيات تباعا؛ كما يتم حاليا تعميم الدليل التشغيلي ببرنامج الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات بالمؤسسات الصحية على جميع المستشفيات مع التاكيد على ضرورة الاسترشاد به فى تحديث تشكيل لجان المضادات الحيوية.



‎وأشار إلى تعميم الدليل التشغيلي لتقنين صرف مضادات الميكروبات، لتوحيد وحدة صرف المضادات الحيوية ويتم شهريا متابعة نسبة صرفها من قائمة ال access التابعة لتصنيف منظمة الصحة العالمية لمضادات الميكروبات وذلك ضمن الاستراتيجية القومية لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات.



ووجهت الدكتورة غادة ندا الشكر لجميع الصيادلة بالمستشفيات والمراكز المختلفة على الجهد المبذول والعمل الجاد ضمن خطة الوزارة لترشيد استخدام المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات بالمستشفيات.

