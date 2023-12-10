عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتخابات الرئاسة المصرية .. الفئات المسموح لها التواجد في اللجان |مستندات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلًا استرشاديًا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 . 

وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية وأصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتى حدّدت من لهم حق دخول مقر اللجنة الفرعية بعد موافقة رئيس اللجنة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وهم:

مندوب المرشح ووكيله 

ويحق لهما حضور ومتابعة العملية الانتخابية، ويحق للوكيل إثبات ملاحظاته فى محضر إجراءات اللجنة دون التدخل في سير عملية الاقتراع أو الفرز، ويستمر مندوب المرشح طوال مرحلتي الاقتراع والفرز، فإذا غادر مقر اللجنة، يثبت رئيسها ذلك فى المحضر، ويوقع المندوب على المحضر في تاريخ وساعة مغادرته، أو يثبت رئيس اللجنة رفضه التوقيع في بند الملاحظات بالمحضر ويكون حضور المندوبين بموجب نموذج التفويض المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يشترط في المندوب أن يكون مقيدًا في كشوف الناخبين أمام اللجنة الفرعية أو العامة وإنما يُشترط فقط قيده بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية ويكون حضور الوكلاء بموجب سند وكالة رسمي أو نموذج التوكيل المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات.

المتابعون 

يُسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية وفقًا للضوابط التي تقررها الهيئة، دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو طلب أي استيضاح أو مناقشة.

يُقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات العملية الانتخابية، والاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددي للأصوات ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم.

الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، دون التقيد بمدة النصف ساعة.

وسائل الإعلام 

يُسمح لجميع وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات - دون التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال - بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة و يُحظر إجراء أي مقابلات، أو أحاديث صحفية، أو تليفزيونية، أو إذاعية أو رقمية.
لا تزيد مدة التواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ويجوز الرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم و لا يجوز تصوير عملية الاقتراع والفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة.
الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح دون التقيد بمدة النصف ساعة.

VIP

يتم تحديدهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة إجراءات العملية الانتخابية.
ويسمح بدخول اللجنة لكل من حصل على تصريح VIP من الهيئة الوطنية للانتخابات بدون بيانات أو صورة شخصية، وله حقوق المتابع وعليه الالتزام بالضوابط التي يلتزم بها.

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

السيدة انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

المستشار حازم بدوي: المصريون في الخارج بعيدون عن الوطن لكن قلوبهم معنا

المستشار حازم بدوى يطالب المواطنين بالمشاركة في رسم خريطة المستقبل

كيفية التعامل مع المرأة المنتقبة فى الانتخابات الرئاسية 2024

الاتحاد الإفريقي: متابعة انتخابات الرئاسة المصرية خطوة لـ الدفع قدمًا بأجندة إفريقيا 2063

البعثات والمنظمات الدولية تثمن حرص مصر على نزاهة الانتخابات الرئاسية بالإشراف القضائي والمتابعة الإقليمية والعالمية

الجامعة العربية عن متابعتها للانتخابات الرئاسية: يحسب لمصر الاهتمام بهذا القدر من الشفافية

رئيس البرلمان العربي: نفخر بمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر

الهيئة الوطنية: تم الإعداد للانتخابات بنزاهة لتكون نتيجتها معبرة عن إرادة المواطنين

ترشيحاتنا

وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية| شاهد

وزير العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024|فيديو

وزير التنمية المحلية عقب الإدلاء بصوته : توفير كل الإمكانيات للتيسير على المواطنين

الشباب يتصدرون المشهد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالزمالك

المرشح عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. شاهد

إقبال كثيف من الشباب على لجان الانتخابات الرئاسية بأرض اللواء وبولاق الدكرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

توافد عدد كبير من الشباب على مدرسة الشهيد مصطفى عميرة .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

فيديو

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ