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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين: سنرصد سير الانتخابات الرئاسية بمنتهى الأمانة والمصداقية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

علق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس جمعية برلمان البحر المتوسط، على استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024.

 

أحمد موسى يشيد بتجربة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي لتقديم التسهيلات للناخبين

وفد جمعية برلمان البحر المتوسط برئاسة أبو العينين يزور نادي القضاة

 

وقال محمد أبو العينين في تصريحات تليفزيونية، :" اللي شفناه في انتخابات الخارج أمر مطمئن، وكانت العملية التنظيمية محترمة والسفارات كانت على قدر المسوؤلية والمواطن المصري في الخارج كان يشارك بحب وتقدير".

وأضاف أبو العينين :"  وفد الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط سيتابع ويرصد سير العلمية الانتخابية ، وسنقوم برصد سير العملية الانتاخبية بمنتهى الأمانة والمصداقية".

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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