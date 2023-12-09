أحمد موسى يشيد بتجربة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي لتقديم التسهيلات للناخبين

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتجربة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي من أجل تقديم الدعم والتسهيلات للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "يمكن للناخب التواصل مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي من أجل التعرف على لجنته الانتخابية".

وتابع أحمد موسى: "مؤسسة أبو العينين تقدم دور خدمي كبير وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهملي والتنموي".

وأضاف أحمد موسى: يتم التواصل مع الناخبين لمساعدتهم وإبلاغهم بلجنتهم الانتخابية".

وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا عن نشاط مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع التحالف الوطني لتقديم التسهيلات للناخبين.