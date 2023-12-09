اتحاد نقابات عمال مصر يتوقع تصويت 40 مليون مواطن في انتخابات الرئاسة|فيديو

كشف محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عدد العمال المسجل حتى الآن هو 6 ملايين عامل من الاتحاد العام لعمال مصر، و ذلك دون باقي النقابات سواء كانت نقابة المهندسين أو الأطباء و غيرهما، يمكن أن يتعدى عددهم إلـ 40 مليون من المصوتين.

وأضاف "جبران"، خلال مداخلته ببرنامج الحياة اليوم المذاع على شاشة الحياة من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن الاتحاد العام لعمال مصر كان له دور في حث و توعية العمالة الغير منتظمة، منوها إلى أن جميع المؤتمرات التي تم انعقادها من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كان دورها الأساسي هو التوعية و الإرشاد، حيث قاموا بالاستعانة بالأفلام الوثائقية التي توضح التاريخ القديم و الجديد لتظهر ما كانت مصر عليه و ما وصلت إليه.

ولفت "جبران"، إلى أن الأفلام الوثائقية توضح العديد من الأشياء التي يمكن أن يكون الشعب المصري يجهلها، من أزمات سابقة أو عشوائيات أو غيرها، معقبا: "كنا دائما نحث عمالنا على المشاركة، و نقولهم أنزلوا و قولوا أراءكم في الانتخابات الرئاسية"، مناشدا: " مصر بلد كبيرة و عريقة، و دائما نراهن على أن الشعب المصري واعي و سباق و هذه ليست المرة الأولى لاتحاد عمال مصر ليقف و يبني الدولة".