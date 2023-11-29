محمد جبران يدعو عمال العاشر المشاركة في الاستحقاقات الدستورية المقبلة لاستكمال المسيرة

قام محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بجولة ميدانية، تفقد خلالها عددا من مصانع العاشر من رمضان، وذلك في إطار خطة الاتحاد العام، بعمل جولات ميدانية، وتفقد المصانع ومقابلة العاملين وحثهم علي مواصلة الانتاج؛ والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المقبلة لاستكمال مسيرة النجاحات التى تتبناها القيادة السياسية. رافق رئيس الاتحاد خلال الجولة: عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، واشرف الدوكار، امين الصندوق المساعد للاتحاد ، رئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظة الشرقية، والمهندس ايمن رضا أمين عام جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، واحمد عبد الرؤوف نائب رئيس الاتحاد المحلي.

كان في استقبال وفد عمال مصر، الدكتور أحمد كيلانى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة ايبيكو، ورؤساء مجلس الادارات وعدد من القيادات داخل مصنع سيراميك الامير، ومصنع الملابس الجاهزة.

في مستهل الجولة أعرب رئيس اتحاد عمال مصر، عن سعادته بزيارة هذه المصانع، التى تضم خطوط إنتاج متنوعة ومختلفة، مشيدًا بتوفير التدريب اللازم لرفع كفاءة جميع العاملين للنهوض بأدائهم باستمرار لمواصلة ودفع عجلة الانتاج.

واجرى محمد جبران، حوارًا مع العاملين للاطمئنان على أحوالهم، وحرص على الاستماع الى آرائهم، وحثُّهم على ضرورة تكثيف العمل خلال هذه الفترة، ولا سيّما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، مطالبا بمضاعفة العمل والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المقبلة لاستكمال مسيرة النجاحات التى تتبناها القيادة السياسية.

واستمع رئيس عمال مصر إلى شرحٍ مُفصل عن مكونات المصانع، وطرق الانتاج والتسويق كما تفقَّد خطوط الإنتاج بها. وفي ختام الزيارة قدم رئيس مجلس الادارة الشركة درع لرئيس اتحاد عمال مصر لجهوده الحثيثة في دفع عجلة العمل والإنتاج للطرفين "العمال وأصحاب الأعمال ".

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