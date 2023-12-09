وفد جمعية برلمان البحر المتوسط برئاسة أبو العينين يزور نادي القضاة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وفد جمعية برلمان البحر المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب قد زار نادي القضاة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،:" النائب محمد أبو العينين كان حريصا على زيارة نادي القضاة مع الجميعة البرلمانية للبحر المتوسط ".

وفي سياق متصل أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وفد الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب حضر اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات .

وتابع: "الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط تضم عدد كبير من ممثلي الدول المكونة للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط ".

وأضاف :"تم في الاجتماع شرح كافة إجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعداد للانتخابات الرئاسية المصرية".