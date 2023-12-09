بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

وقف انقطاع الكهرباء.. أعلن الإعلامي أحمد موسي عن وقف انقطاع الكهرباء في المحافظات ابتداء من اليوم، وذلك بتأكيد من وزارة الكهرباء، خلال أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

ويبدأ غدًا الأحد 10 من ديسمبر الجاري، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر، ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاث أيام وهي الأحد 10 من ديسمبر، والاثنين 11 من ديسمبر، والثلاثاء 12 من ديسمبر.

وقف انقطاع الكهرباء

وقال الإعلامي أحمد موسي، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "وزارة الكهرباء أكدت أنه لن يتم تخفيف الأحمال بداية من اليوم، وحتى يوم الأربعاء المقبل، وطوال أيام الانتخابات وذلك لحين إشعار أخر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الكهرباء مش هتقطع اعتبارا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل"، وعقب موسي أن ذروة استهلاك الكهرباء في اليوم تصل لـ 27 ألف ميجا وات.



وكشف الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم دراسة العديد من السيناريوهات الخاصة بالكهرباء وخطة تخفيف الأحمال، ودعي المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية للظهور بشكل يليق بالدولة المصرية.