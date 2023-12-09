ربنا يحميك.. أحمد موسى لـ محمد صلاح: منتظرينك في أمم إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النجم العالمي محمد صلاح، حقق تاريخا جديدا في مسيرته الكروية، ووصل إلى الهدف رقم 200 في مسيرته مع ليفربول.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "محمد صلاح سجل الهدف رقم 200 له مع ليفربول".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "صلاح أسهم في فوز ليفربول امام كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "محمد صلاح فخر لمصر، وربنا يحميك يا محمد يا صلاح، ومنتظرينة في أمم إفريقيا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "محمد صلاح من أعظم 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي، وربنا يبعد عنه اللي بينرفزوه".