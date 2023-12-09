ليفربول في الصدارة منفردا.. أستون فيلا يسقط أرسنال بهدف نظيف بالدوري الإنجليزي

واصل أستون فيلا عروضه القوية وتغلب على ضيفه أرسنال بهدف نظيف مساء السبت، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جون ماكجين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة، ورغم الفوز، بقي أستون فيلا ثالثا على سلم الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، بفارق نقطتين وراء المتصدر ليفربول، ونقطة واحدة وراء أرسنال.



وبحث أرسنال عن التقدم مبكرا، عندما شق جابرييل مارتينيلي طريقه في الجناح الأيسر، قبل أن يوجّه كرة نحو القائم البعيد، لم يصل إليها بوكايو ساكا لمتابعتها داخل المرمى.

وتمكن أستون فيلا من التقدم بالنتيجة في الدقيقة السابعة، عندما انطلق الجناح الأيمن ليون بايلي بين ثلاثة مدافعين، قبل أن يمرر داخل منطقة الجزاء إلى جون ماكجين الذي استدار وسدد في الشباك.

واختار لاعب آرسنال كاي هافيرتز التمرير لساكا بدلا من التسديد، لكن محاولة الأخير ارتدت من مدافع أستون فيلا باو توريس في الدقيقة السابعة عشرة، وتحسن أداء آرسنال مع مرور الوقت، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى، حتى الدقيقة 32، عندما خسر مهاجم فيلا أولي واتكينز، لتصل إلى مارتن أوديجارد الذي مررها بينية ناحية ساكا، وأطلق الأخير تسديدة في مكان وقوف الحارس إيميليانو مارتينيز.

وبعدها بدقيقة واحدة، نفذ ظهير آرسنال بن وايت ركلة ركنية قصيرة ناحية ساكا، فمرر الأخير إلى أوديجارد اذي تخلص من توريس، قبل التسديد بجانب القائم القريب.

وكاد آرسنال يعادل النتيجة في الدقيقة 36، لحق مارتينيلي بكرة بينية ليواجه الحارس، فسددها من فوقه، لكن المدافع دييجو كارلوس أبعدها قبل أن تجتاز خط المرمى، وحصل هافيرتز على تمريرة من زميله ديكلان رايس، قبل أن يهيئ الكرة إلى ساكا، فمرر الأخير بلمسة سلسة إلى أوديجارد الذي سدد كرة منخفضة تصدى لها الحارس مارتينيز في الدقيقة 39.

ولعب ظهير آرسنال الأيسر أولكسندر زينتشينكو، كرة من فوق المدافعين، لتصل إلى جيسوس الذي لحق بها متخلصا من كارلوس، قبل أن يسددها ويوقفها مارتينيز ببراعة في الدقيقة 42، وانطلق آرسنال في الشوط الثاني بحثا عن التعادل، ونفذ ساكا ركلة ركنية، حاول الحارس مارتينيز إبعادها بقبضة يده، لترتد من ظهر واتكينز، قبل أن يبعدها كارلوس من خط المرمى في الدقيقة 57.

وألغت راية الحكم هدفا لآرسنال أحرزه ساكا، بداعي التسلل في الدقيقة 61، واستغل البديل موسى ديابي سوء تقدير مدافع آرسنال جابرييل ماجالهاييس لكرة طويلة، فمررها إلى واتكينو الذي سدد في مكان وقوف الحارس دافيد رايا بالدقيقة 68، ودخل لياندرو تروسارد إلى تشكيلة آرسنال عوضا عن مارتينيز، وأطلق رايس تسديدة قوية ارتدت من رأس مدافع قبل أن يلتقطها مارتينيز بسهولة في الدقيقة 71.

ورغم حاجة آرسنال للتعادل، هدأ إيقاع اللعب بعدما أحكم أستون فيلا دفاعه، وأخرج الفريق اللندني مهاجمه جيسوس، وأشرك مكانه الإنجليزي إيدي نكيتياه في الدقيقة 82، وتوترت الأجواء في الدقيقة الأخيرة، عندما سجل هافيرتز هدفا لآرسنال، ألغاه الحكم بمساعدة تقنية الفيديو، لوجود لمسة يد على الدولي الألماني.

