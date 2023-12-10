أستاذ علوم سياسية: هناك تحديات اقتصادية وتنموية ستواجه الرئيس القادم

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تصويت المصريين بالخارج كان يعكس مؤشرات جيدة للمشاركة، متوقعا أن تصويت المصريين في الداخل سيعكس نفس الفكرة التي تعبر عن وعي الشعب المصري وتلاحمه والقدرة على مواجهة التحديات.

وأوضح "بدر الدين"، خلال مداخلة دهاتفية على شاشة القناة الأولى المصرية، أن عنصر الزمن والتوقيت هام بأي حدث سياسي، وبالنسبة لهذا الاستحقاق الدستوري هناك العديد من التحديات التي تواجه مصر سواء كان مصدرها الإقليم أو تحديات دولية، مؤكدا أن مصر دائما تقف وقفة المؤيد للأشقاء الفلسطينيين سواء في هذه الأزمة التي تشهدها غزة أو أزمات سابقة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنه يتوقع أن يكون هناك درجة جيدة من المشاركة، خاصة لوجود تحديات اقتصادية وتنموية تواجه الرئيس القادم، وأهمها تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

تعكس الوعي المصري

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية برغم كونها شأنا داخليا، إلا أنها تحظى باهتمام كبير من العالم بأكمله، موضحا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعكس الوعي المصري، مؤكدا أن المشاركة قيمة مهمة مرتبطة بالديمقراطية.