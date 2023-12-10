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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حماس وعزيمة.. إقبال قوي من السيدات والشباب على لجان انتخابات الرئاسة| صور

صدى البلد

في مشهد يعكس حماسة وعزيمة الشعب المصري نحو المشاركة السياسية، تظهر مقاطع الفيديو والصور حشودًا كبيرة من الشباب والنساء أمام لجان الانتخابات في جميع أنحاء جمهورية مصر.

 وقد لفتت هذه الصور والفيديوهات الانتباه إلى الإقبال القوي من السيدات والشباب على المشاركة في هذه العملية الديمقراطية المهمة لاختيار رئيس الجمهورية.

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تعد المشاركة السياسية للسيدات والشباب أمرًا حيويًا في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التغيير الاجتماعي.

 وتشير الصور والفيديوهات المتداولة إلى أن السيدات والشباب يدركون أهمية دورهم في تحديد مستقبل البلاد وتشكيل سياساتها. 

يعكس هذا الإقبال القوي على لجان الانتخابات من قبل السيدات والشباب رغبتهم في تحقيق التغيير والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر.

يعود هذا الإقبال المتزايد على اللجان الانتخابية لعدة عوامل. قد لعبت التوعية ووسائل الإعلام دورًا حاسمًا في تعزيز الوعي السياسي وتشجيع المشاركة السياسية بين السيدات والشباب. 

يذكر أن عملية التصويت بدأت في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدى ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان النتائج في 18 ديسمبر.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

الديمقراطية الشعب المصري الانتخابات

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