رجال الدين يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بسوهاج

تقدم رجال الدين الإسلامي والمسيحي صفوف الناخبين، بلجنتي مدرستي الشيماء الثانوية بنات والأزهرية بمحافظة سوهاج، حيث شارك رجال الدين بانتخابات الرئاسة 2024م، إيمانًا منهم أن أصواتهم تساهم في تحديد مستقبل مشرق لمصر.

وقال الشيخ علي رضوان، أحد أهالي محافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن مصر تتقدم بشعبها وأن جميع الأصوات تؤثر فيه اختيار من يتولى رئاسة الجمهورية الجديدة، ومن يستطع أن يتقدم للأمام بمصرنا الحبيبة.

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الانتخابات الرئاسية في لجان سوهاج

وشهدت مقار اللجان الانتخابية بسوهاج، حشدا كثيفا من الأهالي، منذ اللحظات الأولى لفتح أبواب اللجان أمام الناخبين، حيث تم فتح 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، بـ603 مركز انتخابي، منذ قليل أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم بأولى أيام انتخابات الرئاسة 2024م.

ومن المُقرر أن تستمر انتخابات الرئاسة طوال ثلاثة أيام 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و253 ألف و847 مواطنًا.

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد ناشد جميع المواطنين بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.

وأشار إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ من أجل متابعة موقف العملية الانتخابية أولًا بأول، وتذليل أية معوقات قد تواجه الناخبين.



كما وجه من عدة ليالي، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة توفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية؛ من أجل حماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة.