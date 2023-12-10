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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جناح الجامعة العربية بـ Cop28 يشهد فعاليات متنوعة في سابع أيامه

فعاليات جناح جامعة
فعاليات جناح جامعة الدول العربية

نظمت إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية في جناح جامعة الدول العربية أمس السبت، في مؤتمر مؤتمر Cop28، عدد من الفعاليات المتنوعة على مدار اليوم بمشاركة عدد من المنظمات العربية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص.

وبدأ اليوم السابع لمؤتمر المناخ بجلسة نظمها المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة حول الأمن الغذائي العربي في تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه وقد تناولت الجلسة عرض أساليب التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية والتقنيات الزراعية التطبيقية التي تنفرد بها اكساد، والتي أدت إلى تحسين الأمن المائي والغذائي.

وفي إطار مشاركة الدول الأعضاء في جناح جامعة الدول العربية، نظمت الجمهورية اليمنية ورشة عمل حول " الفرص – الاحتياجات – الفجوات – التمويل المناخي في الجمهورية اليمنية"، وقد شارك في أعمالها وزير البيئة بالجمهورية اليمن وكبار المسؤولين وبعض الخبراء في مجال المناخ.

كما نظمت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر فعالتين حول الكوارث البيئية في الوطن العربي ومبادرة أركو ودور الجمعيات الوطنية والشركاء في الإصحاح البيئي واستثمار النفايات وقد تم عرض خلال الفعالتين مبادرات شبابية في مجال إعادة تدوير النفايات.

وقد عقدت فعاليتين حول الترابط بين النظم البيئية والمياه والطاقة والغذاء ودوره في التنمية المستدامة في المنطقة العربية وتعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بالتعاون مع المجلس العربي للمياه ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا.

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الأمن المائي والغذائي التغيرات المناخي التغيرات المناخية التنمية المستدامة الجامعة العربية الجمهورية اليمنية المجلس العربي للمياه

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