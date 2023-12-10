حقق نجاحًا بمسرح نهاد صليحة.. ما لا تعرفه عن «الستاند آب كوميدي»

نظّم مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون عرض ستاند اب كوميدى بطلها ميدرونا سليم وحمزة بهاء اللذين نجحوا فى انتزاع الابتسامة طوال مدة العرض .

خلال العرض جاء رد فعل الجمهور سريعًا ومباشرًا، وهو ما يعتبر جزءًا مهمًا من الأداء حيث يتفاعل الفنان الكوميدي مع الجمهور ويشركه في أداءه، مما يخلق تجربة ترفيهية فريدة وممتعة للحضور.

والستاند اب الكوميدي هو نوع من أنواع الكوميديا يتمثل في أداء فنان كوميدي مباشرة أمام الجمهور، حيث يقدم سلسلة من النكات والقصص الكوميدية بطريقة ساخرة ومضحكة.

يعتبر الستاند اب الكوميدي شكلًا فريدًا من الفنون المسرحية، حيث يعتمد بشكل كبير على الأداء الحي والتفاعل مع الجمهور.

ومن المميزات الرئيسية للستاند اب الكوميدي هو أنه يتيح للفنان الكوميدي حرية كبيرة في التعبير عن آرائه ومشاعره، حيث يمكنه مناقشة مواضيع مختلفة بطريقة ساخرة ومرحة. يعتمد الستاند اب الكوميدي بشكل كبير على القدرة الشخصية للفنان الكوميدي في إيصال النكت والقصص بشكل فكاهي وجذاب.

في العالم العربي، ازداد اهتمام الجمهور بالستاند اب الكوميدي في السنوات الأخيرة، وشهدت المنطقة صعودًا لعدد من الكوميديين العرب الموهوبين