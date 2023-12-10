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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صحيفة «تشاينا ديلي» تسلط الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

سلطت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية اليوم، الأحد، الضوء على انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مشيرة إلى أن المصريين توجهوا صباح اليوم للتصويت في الانتخابات الرئاسية في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

وقالت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني: “إن الناخبين المصريين في الخارج أدلوا بأصواتهم خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، بينما يمتد التصويت في الداخل من 10 إلى 12 ديسمبر مع إتاحة 12 ساعة يوميا للإدلاء بالأصوات”.


ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية في 18 ديسمبر الجاري، ما لم تكن هناك حاجة لإجراء جولة إعادة.
 

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