تعاون كبير بين السعودية والصين للدفع برؤية 2030

قالت الشبكة شبكة الشرق بلومبيرج إن السعودية والصين تبحثان تعزيز التعاون في مجالات عدة لتعظيم التعاون والتجارة بينهما.



ويبحث البلدان تعزيز التعاون في المركبات و الطاقة الجديدة والطائرات والطاقة الكهروضوئية والذكاء الاصطناعي، بحسب وزارة التجارة الصينية.



جاء ذلك على هامش لقاء وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني جين تشوانج لونج في بكين



نقلت الوزارة عن "وانج، أن الصين ترغب في التعاون مع المملكة من أجل دفع مبادرة الحزام والطريق الصينية ومبادرة "رؤية 2030" السعودية، مضيفا أن البلدين سيوسعان أيضاً التعاون في مجالات الطاقة والموارد والبنية التحتية والتكنولوجيا.

