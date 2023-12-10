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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة 16 شركة.. افتتاح فعاليات البعثة التجارية المصرية في السعودية

البعثة التجارية المصرية
البعثة التجارية المصرية

انطلقت أعمال البعثة التجارية المصرية بقطاع الصناعات الهندسية إلى السعودية اليوم الأحد، وحضر الافتتاح السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية وبندر العامري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي وعمرو عادل مستشار التمثيل التجاري.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البعثة تضم قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية، مشيرة إلي التعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك التعاون مع شركة ITL للشحن وشركة tuv austria.

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وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مشترين من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حرصوا على عقد اجتماعات مع البعثة التجارية المصرية  التي تضم 16 شركة وهناك توافق في الرؤى حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

وكشفت مي حلمي أن هناك تنسيقا مع التمثيل التجاري لخروج البعثة التجارية على أكمل وجه من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون القطاعات المشاركة شريكا رئيسيا وداعما لنمو الصادرات المصرية.

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وأوضح المجلس التصديري، أنه من المقرر تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية في أحد فنادق جدة يوم 13 ديسمبر الجاري بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.

البعثة التجارية المصرية قطاع الصناعات الهندسية السعودية مجلس الاعمال المصري السعودي قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية

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