بالصور.. أكبر مُعمر بجنوب سيناء يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بمدينة دهب

أدلى الشيخ عودة سويلم مبارك “١٠٢ سنة” أكبر معمر بجنوب سيناء من مواليد ١٩٢٢ من قبيلة المزينة بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم بمدينة دهب .

وقال الشيخ عودة إنه ولد في دهب وكانت أرض فضاء ما بين بحر وجبل والآن اصبحت من أجمل مدن العالم، مشيرا إلي أنه حريص علي المشاركة في كل الانتخابات ويلبي دائما نداء الوطن .

وأضاف أنه جاء من بيته سيرا على الاقدام وأنه يعيش حياة صحية، حيث ينام مبكرا ويستيقظ فجرا للصلاة و يتناول الغذاء البدوي علي الطبيعة البدوية .

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بمدينة دهب

توافد المواطنون بمدينة دهب على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم، حاملين الأعلام المصرية، ومرددين "تحيا مصر" .

وقال محمد عواد من أبناء القبائل البدوية بمدينة دهب، إن جموع القبائل البدوية حرصت على المشاركة الانتخابات.

وأشار إلى أن جموع الناخبين خرجوا رافعين الأعلام المصرية، ومرددين "تحيا مصر"، مشيدًا بالتنظيم والإجراءات التأمينية التي تتبع داخل وخارج اللجان، مؤكدًا أن القيادات التنفيذية والأمنية بالمدينة تقوم بواجبها على خير وجه للتسهيل على الناخبين خلال دخولهم اللجان للإدلاء بأصواتهم.

ولفت إلى أن الوحدة المحلية وفرت سيارات لنقل مواطني الوديان والتجمعات البدوية والقرى إلى اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات.

ويوجد بمدينة دهب 8003 ناخبين من الذين لهم حق الانتخابات، موزعين على لجنتين أساسيتين بواقع لجنة للسيدات وأخرى للرجال، إضافة إلى لجنتين للوافدين.

ومن جانبه أكد الشيخ سويلم حميد شيخ قبيلة المزينة أن مدينة دهب بجميع طوائفها خرجت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من بدو وحضر في مظهر مشرف لابناء دهب ووعي سياسي .

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و31 لجنة أساسية، و15 لجنة للوافدين.

اكبر معمر بجنوب سيناء

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