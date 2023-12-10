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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يعلن إصابة عدد من موظفي الصليب الأحمر في الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، إصابة عدد من موظفي الصليب الأحمر بعد تعرض قافلتهم لإطلاق نار في الخرطوم، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وكان الجيش السوداني، قال اليوم الأحد، إن موكباً للصليب الأحمر تعرض لإطلاق نار بعد مخالفته لخط السير بالخرطوم.

وكان قائد القوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، جدد تأكيده على ضرورة احتكار الجيش للسلاح في البلاد ، وذلك وسط استمرار المعارك المتقطعة منذ أشهر عديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي كلمة ألقاها البرهان خلال قمة "إيجاد" المنعقدة في جيبوتي أمس السبت، شدد البرهان على ضرورة وجود جيش وطني واحد يحتكر استخدام القوة العسكرية.

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بدء قمة الإيجاد في جيبوتي لمناقشة تطورات الأوضاع فى السودان

وقال: “ تلك المسألة لا تنازل عنها ولا تهاون فيها، معتبرا التدخلات الخارجية في الأزمة السودانية تطيل أمد الحرب”.

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