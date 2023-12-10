غير مرغوب فيهم .. السودان يعلن طرد 15 دبلوماسيا إماراتيا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، عن إبلاغ سفارة الإمارات بإعلان 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة.

وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان بدرية الشحي وأبلغتها قرار حكومة السودان بإعلان عدد (15) شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة.

وطلبت وزارة الخارجية السودانية منها نقل هذا القرار للحكومة الإمارتية.