بدء قمة الإيجاد في جيبوتي لمناقشة تطورات الأوضاع فى السودان

انطلقت أعمال الدورة غير العادية الحادية والأربعين لجمعية رؤساء الدول والحكومات التابعة للإيجاد بجيبوتي، اليوم السبت بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ويشارك في قمة الإيجاد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، والرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى جانب الرئيس الجيبوتي عمر حسن جيله.

وتحظى القمة باهتمام دولي، حيث يشارك أيضا المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر، بجانب رؤساء وممثلى دول منظمة الإيجاد.

وتحدث عدد من الرؤساء أمام القمة، مؤكدين أهمية التوصل إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام في السودان وإستدامة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي المنشود.

وقدم رئيس مجلس السيادة السوداني خطابا ضافياً تناول فيه الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية سلمياً، مجدداً حرصه على السلام وحقن الدماء وإيقاف التدمير الممنهج الذي تتعرض له البلاد.