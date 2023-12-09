عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء قمة الإيجاد في جيبوتي لمناقشة تطورات الأوضاع فى السودان

قمة الإيجاد في جيبوتي
قمة الإيجاد في جيبوتي

انطلقت أعمال الدورة غير العادية الحادية والأربعين لجمعية رؤساء الدول والحكومات التابعة للإيجاد بجيبوتي، اليوم السبت بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ويشارك في قمة الإيجاد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، والرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى جانب الرئيس الجيبوتي عمر حسن جيله.

وتحظى القمة باهتمام دولي، حيث يشارك أيضا المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيت ويبر، بجانب رؤساء وممثلى دول منظمة الإيجاد.

وتحدث عدد من الرؤساء أمام القمة،  مؤكدين أهمية التوصل إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام في السودان وإستدامة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي المنشود.

وقدم رئيس مجلس السيادة السوداني خطابا ضافياً تناول فيه الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية سلمياً، مجدداً حرصه على السلام وحقن الدماء وإيقاف التدمير الممنهج الذي تتعرض له  البلاد.

قمة الإيجاد مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الرئيس الكيني أبي أحمد مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

كمين المقاومة الفلسطينية.. تصفية قوات خاصة كبيرة للاحتلال والقتلي بالمئات

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

ترشيحاتنا

محي الدين:حشد التمويل ونقل التكنولوجيا ضروري للانتقال العادل في الطاقة للدول النامية

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة برانيت الإسرائيلية

كتائب القسام تتوعد الاحتلال: دخلتم أحياء وستخرجون أشلاء

عبادة عجيبة.. علي جمعة يوضح كيف تكون ممن يواظبون على الذكر باستمرار

الأدوات الواجب توافرها في لجان انتخابات الرئاسة 2024

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الصودا والمشروبات الغازية يوميا؟

الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.. ماذا حدث وكيف انتهت؟

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ