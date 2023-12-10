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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: مصر تواجه كثيرًا من التحديات على المستوى الداخلي والخارجي

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الجمال

قال الكاتب الصحفي أحمد الجمال، إن الشعب المصري شعب صنع التاريخ، مشيرا إلى أن مصر تواجه كثيرًا من التحديات على المستوى الداخلي والخارجي.

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد الجمال، خلال حواره عبر تغطية خاصة على قناة “صدي البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه عندما يتحدي شعب هذه الطبيعة ويحكم سيطرته على النهر ويحميه من حوله ويحرصه وينظم حركته وينظم المياه حوله بالعدل، فهذا هو المفصل الأول الذى أثبته هذا الشعب المصري و نجح في هذا التحدي الأول بجدارة.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الجمال، أن هذا الطوفان الذى نعيشه الأن أبتداءا من الذين لا يحترمون وطنهم وزودوا الأسعار على الشعب، فهم أنعدم ضميرهم، والجزء الثاني هو إستهداف هذه التجربة وهذا المشروع الوطني.

الكاتب الصحفي أحمد الجمال أحمد الجمال الشعب المصري حمدي رزق ى الأعراف السياسية صدى البلد

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