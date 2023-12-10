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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد الجمال: الشعب المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الجمال

قال الكاتب الصحفي أحمد الجمال، إن المرحلة الحالية أثبتت قدرة أطراف المعادلة والحكم في الوطن على إجراء الحوار، مشيدا بمشاركة المصريين في الانتخابات.

وأضاف "أحمد الجمال" خلال حواره على قناة "صدى البلد"، أن المصريين أثبتوا مدى وعيهم، بمشاركتهم في الانتخابات، متابعا “بناء الوطن لا يتم بشكل فردي، ولكننا جميعا نشارك في بنائها”.

وأكد أن المرحلة القادمة ستكون خاصة ببناء الإنسان، موضحا “مصر تواجه كثيرًا من التحديات على المستوى الداخلي والخارجي”.

وشدد على أن الشعب المصري لا يحتاج أحدا كوصي عليه، لأنه قادر على مواجهة التحديات.

الانتخابات الكاتب الصحفي أحمد الجمال بناء الإنسان الشعب المصري أول أيام الانتخابات الرئاسية

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