أحمد الجمال: الشعب المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات

قال الكاتب الصحفي أحمد الجمال، إن المرحلة الحالية أثبتت قدرة أطراف المعادلة والحكم في الوطن على إجراء الحوار، مشيدا بمشاركة المصريين في الانتخابات.

وأضاف "أحمد الجمال" خلال حواره على قناة "صدى البلد"، أن المصريين أثبتوا مدى وعيهم، بمشاركتهم في الانتخابات، متابعا “بناء الوطن لا يتم بشكل فردي، ولكننا جميعا نشارك في بنائها”.

وأكد أن المرحلة القادمة ستكون خاصة ببناء الإنسان، موضحا “مصر تواجه كثيرًا من التحديات على المستوى الداخلي والخارجي”.

وشدد على أن الشعب المصري لا يحتاج أحدا كوصي عليه، لأنه قادر على مواجهة التحديات.