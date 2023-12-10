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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعاقة حركية.. مروة عيسى تدلي بصوتها الانتخابي بسوهاج: حق لكل مواطن

مروة عيسى ابنة سوهاج
مروة عيسى ابنة سوهاج

بابتسامة مبهجة وروح طفولية جميلة، ووجهًا بشوشًا، أدلت ابنة سوهاج إحدى ذوي الاعاقة الحركية، بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024، والتي بدأت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى يوم 12 ديسمبر الجاري.

"ادعو كل أهالي وأبناء محافظة سوهاج إلى المشاركة في بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2027م، من أجل مستقبل مصر وتحديد مصيرها"، بهذه الكلمات بدأت مروة محمد عيسى، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية التي تخدم ذوي الإعاقة بمحافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد.

وأشارت "عيسى" إلى التسهيلات التي توفرت لذوي الإعاقة خلال عملية التصويت بلجان محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، رادفة:" أما عن التسهيلات المتوفرة لذوي الإعاقة بصفتي من أشخاص ذوي الإعاقة الحركية شاركت بنفسي في الانتخابات بسبب التسهيلات الموجودة داخل مقر اللجنة الانتخابية من وجود اللجنة بالدور الأرضي، ومساعدة رئيس اللجنة ومساعدة جميع الموظفين للإدلاء بصوتي بكل سهولة".

محافظ سوهاج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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وأكدت أن وجود تسهيلات لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من بوسترات إرشادية بلغة الإشارة لتيسير عملية الانتخاب، وكذلك توفير بطاقات الانتخاب بلغة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ومساعدة رئيس اللجنة في التوجيه للصندوق الانتخابي.

ودعت مروة عيسى جميع المواطنين من رجال ونساء وشباب وذوي الاعاقة وكبار السن بالنزول و المشاركة في هذا العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري، مشيرة إلى أن صوتك أمانة، قائلة:" أنا فكرت انزل لانه حق كفله لي الدستور المصري بالمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوتي وايضًا حق من حقوقي كشخص من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وطبقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الحق في المشاركة السياسية وتوفير جميع التيسيرات لمشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية، السمعية، البصرية، قصار القامة".

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