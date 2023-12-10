عضو إدارة البورصة: تراجع المؤشر الرئيسي 2% «طبيعي».. ونشهد عملية جني أرباح

علقت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، على تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 2%، مؤكدة أن الهبوط الذي شهدته هو هبوط طبيعي، وذلك بعد عملية صعود قوية خلال شهر نوفمبر الماضي، وصعد به مؤشر البورصة المصرية أكثر من 7%.

وأشارت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه كان من الطبيعي أن نمر بعمليات جني أرباح وهي عمليات صحية جدًا وتعطي فرصة تدوير السيولة وتعطي فرصة أيضا لبعض المستثمرين، موضحة أن الدليل يتمثل في أن أحجام التداول لم تكن كبيرة جدًا خلال الجلسات الأخيرة.

وأوضحت عضو مجلس إدارة البورصة، أن السبب والمحرك الرئيسي لصعود البورصة المصرية على مدار العامين السابقين هو فكرة الأزمة العالمية وزيادة معدلات التضخم، منوهة بأن البورصة المصرية لا تتأثر بالصعود والتراجع بسبب تحركات الدولار، مشيرة إلى أن هذه فرصة لدخول المستثمرين جدد واقتناص الفرص.