خبيرة اقتصادية: العملات الرقمية أحد أهم متطلبات التطور التكنولوجي.. فيديو

كشفت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، تفاصيل إصدار البنك المركزي دراسة حول إمكانية إصدار الجنيه الرقمي.

وقالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "العملات الرقمية ليست وليدة اللحظة وليست بأمر جديد، حيث أنه على مستوى العالم هناك أكثر من 100 بنك مركزي يناقش إصدار العملات الرقمية".

وأضافت: "بعض البنوك أصدرت عملات رقمية، ومنها اليوان الرقمي الذي يتم تداوله في الصين، وهناك عملة رقمية صدرت في نيجيريا"، لافته: "هناك اتجاه عالمي نحو هذا الأمر، حتى منطقة اليورو تجهز الإصدار اليورو الرقمي".

أوضحت: "العملات الرقمية أصبحت أحد أهم متطلبات التطور التكنولوجي والتحول الرقمي خلال العصر الحالي"، مضيفه: "العملات الرقيمة أحد أهم أدوات البنوك المركزية في الفترة القادمة، وبدأنا نرى تكلفة أقل لنقل النقود ومحاربة غسيل الأموال ومحاربة الممارسات الغير شرعية، ويمكن حل كل هذه الأمور بالاتجاه نحو التحول الرقمي".

وتابعت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال،: "هناك اختلاف كامل بين العملة الرقمية وبين البيتكوين".