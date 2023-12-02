العملات الرقمية .. الأمن يداهم وكرا لتعدين البيتكوين بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الإفتراضية".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة قيام (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية "بيتكوين" المحظور إستخدامها وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (55 جهاز "حاسب آلى"- 4 هواتف محمولة بها محافظ إلكترونية)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم لتلك الأجهزة وأنها مرتبطة بالإنترنت والمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم وأن تلك الأجهزة تستخدم فى تعدين العملات الرقمية ، وتحويلها من خلال مواقع إلكترونية إلى عملات إفتراضية وعقب ذلك يقوموا بتحويلها إلى عملة رقمية وبيعها من خلال بعض المواقع، ويتم تحويل قيمة البيع عن طريق محافظ إلكترونية "المضبوطة".

وتم ضبط مصدر الأجهزة (فنى إلكترونيات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) ، وبمواجهته أيد ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.