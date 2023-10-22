بتقديم المفتي.. صدوركتاب "العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع" للبشاري

صدر عن الدار المصرية للعلوم الافتائية للدكتور محمد بشاري الأمين العام للمجتمعات المسلمة كتاب موسوم ب (( العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع)) و بتقديم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية.



يلقي هذا الكتاب الضوء على مفاهيم العملات الرقمية ومستقبلها في العالم، حيث أصبحت جزءًا رئيسيًا من التداول التجاري والاستثماري للأفراد والمؤسسات، وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة التي تشكلها، فقد حققت العملات تداولًا كبيراً ونجاحاً قياسياً.

كما يوضح هذا الكتاب موقف الشرع من حكم التعامل بهذه العملات تبعًا لما يعتريها من مصالح ومفاسد. فيبين وضع العملات الرقمية في العالم اليوم بشكلٍ إجمالي، ثم بيان ماهيتها الوظيفية، وتاريخها، وأشكالها، وكيفية التعامل القِيمِي في العصر الرقميّ،ثم التكييف الفقهي للمال في الشريعة، وخصائص حكم العملات الرقمية.