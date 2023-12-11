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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحالف دولي.. تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا والنرويج لمساعدة البحرية الأوكرانية

بريطانيا
بريطانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن المملكة المتحدة ستقوم بتزويد أوكرانيا بسفينتين من طراز سانداون مضادين للألغام.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس سيعلن عن شراء أوكرانيا لسفينتين من فئة سانداون كلاس مضادين الألغام (MCMVs) من خلال تمويل الصادرات البريطانية في لندن.

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن المملكة المتحدة والنرويج ستشكلان تحالفًا بحريًا جديدًا يضم الدول الراغبة في تقديم المساعدة البحرية لـ أوكرانيا.

وأضافت الوزارة: "سيعمل التحالف البحري الجديد بشكل وثيق مع البحرية الأوكرانية ووزارة الدفاع البريطانية لتطوير عدد من القدرات، بما في ذلك التطوير السريع لقوة بحرية في البحر الأسود، ومواصلة تطوير قوات مشاة البحرية الأوكرانية، وزوارق الدوريات النهرية للدفاع عن الممرات المائية الساحلية والداخلية في أوكرانيا".

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