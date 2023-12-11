أسقف عام كنائس المطرية وعين شمس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الأنبا أكسيوس أسقف عام كنائس المطرية وعين شمس، بصوته في ثاني أيام انتخابات الرئاسة، بمدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية بنات، بمنطقة العباسية.

وأشاد أكسيوس، بالتنظيم ودور رجال الشرطة، كما دعا المصريين بمختلف فئاتها للنزول والمشاركة في انتخابات الرئاسة. .

وشهد محيط مدرسة الشهيد امتياز كامل في الوايلي، صباح اليوم الاثنين، توافد عدد من شباب جامعة عين شمس للإدلاء بأصواتهم والحصول على حقهم الدستوري في الاستحقاق الانتخابي.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.