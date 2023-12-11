رئيس مياه الشرب والصرف بالغربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور مهندس حمدي محمد شطا رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة المغتربين بمدرسة محمد الخولي الابتدائيه ، بسبرباي، مؤكداً أن المشاركة في العملية الانتخابية هى استكمال للمسار الديمقراطي الذى تعيشه مصرنا العزيزة.

وأعرب شطا ، عن سعادته بالمشاركة في العملية الديمقراطية، مؤكدًا أنها فرصة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، لتسهم هذه العملية في تعزيز مسار التنمية وتحقيق آمال الشعب المصري.

ودعا شطا العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وجزء من مسؤولياته المجتمعية.