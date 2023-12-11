عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه الشرب والصرف بالغربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس شركة مياه الغربية
رئيس شركة مياه الغربية

أدلى الدكتور مهندس حمدي محمد شطا رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة المغتربين بمدرسة محمد الخولي الابتدائيه ، بسبرباي، مؤكداً أن المشاركة في العملية الانتخابية هى استكمال للمسار الديمقراطي الذى تعيشه مصرنا العزيزة.

txt

رئيس جامعة طنطا يؤكد ضرورة المشاركة الفعالة للشباب في الانتخابات الرئاسية 2024

وأعرب شطا ، عن سعادته بالمشاركة في العملية الديمقراطية، مؤكدًا أنها فرصة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، لتسهم هذه العملية في تعزيز مسار التنمية وتحقيق آمال الشعب المصري.

بأعلام مصر.. توافد كبير من الناخبين على لجان الاقتراع بمحافظة الغربية |صور

ودعا شطا العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وجزء من مسؤولياته المجتمعية.

العملية الانتخابية الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية خابات الرئاسية 2024 رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

في السعودية والدقي| القصة الكاملة لتصويت لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية.. وهذه العقوبة في انتظارها

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS Sustainability العالمي لعام 2024

ترشيحاتنا

في عهد الرئيس السيسي |المجلس القومي: المرأة المصرية شغلت مناصب مهمة بالدولة

يا مصر يا أم الكرامة والله يعزك يا سيسي.. دبكة سورية فى الانتخابات بأكتوبر

صحيفة: إسرائيل استخدمت قنابل فسفورية أمريكية في لبنان.. ومنظمات حقوقية: جريمة حرب

أمام الجامعة العمالية.. زحام وطوابير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية |شاهد

تنتهك صفقات التبادل.. إسرائيل تلاحق أسيرة فلسطينية محررة

مدبولي يتابع الانتخابات الرئاسية مع المحافظين بالفيديو كونفرانس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي

طريقة عمل الجبن الشيدر في المنزل

سعر غير متوقع لحذاء هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ