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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محرر شئون رئاسة الجمهورية يُدلي بصوته في الانتخابات

صدى البلد

حرص الكاتب الصحفي سامي خليفة رئيس تحرير موقع "نيوز 24" ومحرر شئون رئاسة الجمهورية، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة جمال عبد الناصر بالدقي.

وأعرب  سامي خليفة، عن سعادته بما شاهده من احتفالية ومظاهرة حب رسمها الشعب المصري؛ ليستكمل مسيرة البناء والنهضة والتنمية تحت قيادة وطنية واعية، مشيدًا بتلك الملحمة الوطنية والصور الرائعة لتلاحم أبناء الشعب المصري.

وقال خليفة، إنه يشعر بالفخر الشديد بسبب الإقبال الجماهيري على الاقتراع في أول وثاني أيام الانتخابات والذي كان كبيرا، واصفًا الأجواء بـ"التاريخية".

كما دعا جموع المصريين إلى التوجه للجان والتعبير عن رأيهم من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

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