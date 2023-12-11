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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود الجريء.. مي سليم تستعرض رشاقتها | شاهد

مي سليم
مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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شيرين رضا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

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بفستان أسود جريء.. شيرين رضا تستعرض رشاقتها

وتألقت مي سليم، مرتديه فستان أنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي سليم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها 

وإليكم صور مي سليم 

مي سليم صور مي سليم اطلالات مي سليم اخبار مي سليم

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