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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير إدارة العلاج الحر بالمنوفية: طوارئ في الصحة لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. فيديو

مدير إدارة العلاج
مدير إدارة العلاج الحر في المنوفية

قالت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن مديرية الصحة تتابع سير الانتخابات الرئاسية على مدار الساعة في مراكز المحافظة.

وأضافت الدكتورة شيرين مسعد، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان مبادرات الصحة مستمرة أمام اللجان الانتخابية للكشف عن الأمراض المزمنة وامراض الضغط والسكر.

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وأشارت إلي أن سيارات الإسعاف والصحة متواجدة أمام اللجان الانتخابية، مؤكدة أن اليوم الأول للانتخابات مر بسلام دون مشاكل.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الناخبين بمحافظة المنوفية يبلغ 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة وتم تجهيز 506 مركز إنتخابي و 12 لجنة رئيسية و 580 لجنة فرعية منهم 6 لجان للمغتربين.

https://youtu.be/6DAZ0uYhyZQ

الانتخابات الرئاسية ادارة العلاج الحر أمراض الضغط والسكر متابعة الانتخابات الرئاسية محافظة المنوفية محافظ المنوفية

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