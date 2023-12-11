مدير إدارة العلاج الحر بالمنوفية: طوارئ في الصحة لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. فيديو

قالت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن مديرية الصحة تتابع سير الانتخابات الرئاسية على مدار الساعة في مراكز المحافظة.

وأضافت الدكتورة شيرين مسعد، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان مبادرات الصحة مستمرة أمام اللجان الانتخابية للكشف عن الأمراض المزمنة وامراض الضغط والسكر.

وأشارت إلي أن سيارات الإسعاف والصحة متواجدة أمام اللجان الانتخابية، مؤكدة أن اليوم الأول للانتخابات مر بسلام دون مشاكل.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الناخبين بمحافظة المنوفية يبلغ 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة وتم تجهيز 506 مركز إنتخابي و 12 لجنة رئيسية و 580 لجنة فرعية منهم 6 لجان للمغتربين.

https://youtu.be/6DAZ0uYhyZQ