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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى خريجات برنامج "المرأة تقود" لتفعيل المشاركة بالانتخابات الرئاسية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمجموعة من خريجات الدفعة الأولى لبرنامج " المرأة تقود فى المحافظات المصرية " بمحافظة المنوفية الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وحضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ ، والدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومي للمرأة، ومديرة شئون المرأة بالديوان العام، وذلك في إطار المشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024 تماشيا مع رؤية الدولة المصرية بأهمية دور المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية.

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وأكد محافظ المنوفية على أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها في جميع الاستحقاقات الدستورية كونها شريكا فاعلا فى بناء الدولة المصرية الحديثة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالمرأة وإدماجها في صناعة واتخاذ القرار بمختلف الأصعدة.

وأكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمساهمة في خلق قيادات نسائية فعالة بجميع أجهزة المحافظة من خلال ثقل مهارتهن وتنمية قدراتهن بالإضافة إلي رفع المستوي العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات.

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