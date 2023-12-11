نائب محافظ المنوفية: نتابع باستمرار عمليات التصويت بانتخابات الرئاسة .. فيديو

قال محمد موسي نائب محافظ المنوفية، أن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية يسير في هدوء دون شكاوي أو مشاكل حيث يتم متابعة سير التصويت علي مدار الساعه.

واضاف، في تصريحات خاصة، لصدي البلد، أنه تم الاستعداد لاستقبال الانتخابات الرئاسية في كافة مراكز ومدن المحافظة منذ اليوم الأول للانتخابات.

وتابع موسي، أنه تم توفير كافة التسهيلات اللوجيستية بناء علي تعليمات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية للتسهيل علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

واكد، أن المنوفية شعب واعي قادر علي تحديد مصيرة ويؤمن بقدرات الدولة حريص علي التواجد والأدلاء بصوته في كافة الاستحقاقات.

وتابع موسي، أنه يتم متابعة الانتخابات علي مدار الساعه من خلال غرف العمليات للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.