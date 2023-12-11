مسن في المنوفية: لازم يكون لينا رأي انزل وشارك بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

شهدت لجان محافظة المنوفية توافد من الناخبين للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية مصر 2024.

ومن داخل أحدي لجان مدرسة الشهيد احمد السرسي بمدينة شبين الكوم، أكد أحد كبار السن، أن إبداء الرأى امانه ولابد للجميع من المشاركة الفعالة.

واضاف، أنه مستقبل البلد ولابد للجميع من المشاركة في إبداء الرأي في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح، أنه ناشد أبناءه وأحفاده للنزول بالمشاركة في الانتخابات لأن الرأي إمانة وسنحاسب عليه يوم القيامة.

وقال اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، إلى متابعته اللحظية والميدانية المستمرة على مدار اليوم للمشهد الانتخابي وحتى إنتهاء عملية التصويت ومن خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات.

واكد أن المحافظة قد اتخذت العديد من الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالإنتخابات ورفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المديريات والقطاعات الخدمية الهامة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي لضمان سير العملية الإنتخابية.



جدير بالذكر أن إجمالى عدد الناخبين بمحافظة المنوفية بلغ 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة وتجهيز 506 مركز إنتخابي و 12 لجنة رئيسية و 580 لجنة فرعية منهم 6 لجان للمغتربين.