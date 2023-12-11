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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مسلم ومسيحي إيد واحدة" تتصدر المشهد بالانتخابات الرئاسية في المنوفية ..صور

محافظة المنوفية
محافظة المنوفية

شهدت اليوم اللجان الإنتخابية بمحافظة المنوفية توافداً كبيراً بالأعلام المصرية من قبل جموع الناخبين من المسلمين والمسيحيين للإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى للإنتخابات الرئاسية 2024 فى ثانى أيام الإنتخابات.

يأتي ذلك تأكيداً على روح الإنتماء والوحدة الوطنية وممارسة حقهم الدستورى فى مسيرة الوطن الديمقراطية وإستكمال مسيرة التنمية وإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها.

 

محافظ المنوفية يتفقد عدداً من اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

بالمزمار البلدي.. لجان المنوفية تستقبل الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024


وقال اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى متابعته اللحظية والميدانية المستمرة على مدار اليوم للمشهد الانتخابي وحتى إنتهاء عملية التصويت ومن خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات.

 واكد أن المحافظة قد اتخذت العديد من الإجراءات والتجهيزات الخاصة بالإنتخابات ورفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المديريات والقطاعات الخدمية الهامة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي لضمان سير العملية الإنتخابية.


جدير بالذكر أن إجمالى عدد الناخبين بمحافظة المنوفية بلغ  2 مليون و 851 ألفا و 466 ناخبا على مستوى المحافظة وتجهيز  506 مراكز إنتخابية و 12 لجنة رئيسية و 580 لجنة فرعية منهم 6 لجان للمغتربين.

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