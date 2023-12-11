بالمزمار البلدي.. لجان المنوفية تستقبل الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

شهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية إقبالا جماهيريا كثيفا، حيث فتحت اللجان الانتخابية الفرعية باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.



واستقبلت لجان المنوفية الناخبين فى ثانى أيام الإنتخابات الرئاسية 2024، بالمزمار البلدي، وذلك تعبيرا عن سعادتهم البالغة بالاستحقاق الدستوري.

وانطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى اليوم وغدًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



