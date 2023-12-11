محافظ المنوفية يتفقد عدداً من اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من اللجان والمقار الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من عدم وجود أى معوقات قد تعرقل صفو المشهد الانتخابي فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024 ، ووسط أجواء من الزغاريد والفرحة بين جموع الناخبين.

ورافقه نائبه محمد موسى، العقيد محمد عدلي مدير مرور المنوفية، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.



وتفقد المحافظ اللجان الانتخابية بمدرسة الحاج صلاح خطاب الإعدادية المشتركة بميت خاقان، واطمأن علي مدى توافر كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

كما تابع المحافظ أعمال اللجان الطبية المتواجدة بمحيط مقار اللجان الانتخابية لتقديم الخدمات الطبية للناخبين من كبار السن وذوي الهمم ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم.



وأكد محافظ المنوفية أن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف وتأمين كامل بما يضمن نجاح الانتخابات وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها فضلاً عن التيسير على المواطنين للمشاركة بسهولة ويسر، مشيراً إلى استمرار توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي .



وأضاف أبو ليمون إلي استمرار المتابعة اليومية علي مدار اليوم للمشهد الانتخابي بكافة أرجاء المحافظة وحتى انتهاء عملية التصويت ومن خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات.

وناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع أهالي وأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة .